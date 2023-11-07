В Днепропетровской области сообщили о повреждении еще одного объекта инфраструктуры

С начала суток в регионе девять раз объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Новый объект инфраструктуры поврежден в Марганецкой городской общине Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава местной областной администрации Сергей Лысак.

"Под удар попала <...> Марганецкая община. Там поврежден инфраструктурный объект", - написал он в Telegram-канале.

С начала суток в регионе девять раз объявлялась воздушная тревога.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Власти региона информировали о повреждении объекта инфраструктуры, расположенного вблизи города.