В Днепропетровской области сообщили о повреждении еще одного объекта инфраструктуры

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Новый объект инфраструктуры поврежден в Марганецкой городской общине Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава местной областной администрации Сергей Лысак.
"Под удар попала <...> Марганецкая община. Там поврежден инфраструктурный объект", - написал он в Telegram-канале.
С начала суток в регионе девять раз объявлялась воздушная тревога.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Власти региона информировали о повреждении объекта инфраструктуры, расположенного вблизи города.