7 ноября, 16:58
Военная операция на Украине

В Днепропетровской области сообщили о повреждении еще одного объекта инфраструктуры

С начала суток в регионе девять раз объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Новый объект инфраструктуры поврежден в Марганецкой городской общине Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава местной областной администрации Сергей Лысак.

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"Под удар попала <...> Марганецкая община. Там поврежден инфраструктурный объект", - написал он в Telegram-канале.

С начала суток в регионе девять раз объявлялась воздушная тревога.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Власти региона информировали о повреждении объекта инфраструктуры, расположенного вблизи города. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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