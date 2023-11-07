Турецкие ВВС уничтожили 12 объектов базирования курдов в Северном Ираке

В Минобороны Турции сообщили о ликвидации значительного числа боевиков, в том числе, как предполагается, представителя руководства Рабочей партии Курдистана

СТАМБУЛ, 7 ноября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) Турции провели рейд в Северном Ираке, уничтожив 12 мест базирования боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции). Об этом сообщило Минобороны республики в соцсети X (ранее Twitter).

"Руководствуясь статьей 5 Устава ООН о праве на самооборону, ВВС Турции провели 7 ноября в 18:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) воздушную операцию на севере Ирака в районах Гара и Кандиль, поразив 12 целей террористической организации", - говорится в релизе.

В нем отмечается, что ликвидировано значительное число боевиков, в том числе, как предполагается, представители руководства РПК.

Вооруженные силы Турции периодически проводят операции и наносят точечные удары в Ираке по объектам, где расположены лагеря, укрытия, командные пункты и склады с оружием РПК. Такие трансграничные операции санкционирует парламент, который на протяжении последних лет продлевает соответствующий мандат, выдаваемый военным сроком на год. Багдад, в свою очередь, осуждает действия Анкары, называя их нарушением суверенитета Ирака.