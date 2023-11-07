Замглавы "Хезболлах" не исключил масштабной конфронтации на Ближнем Востоке

Наим Кассем считает, что такой сценарий возможен, если еврейское государство продолжит наступление в секторе Газа

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Ливанская шиитская организация "Хезболлах" усилит атаки на приграничные территории с Израилем и военные объекты США на Ближнем Востоке вплоть до "полной конфронтации", если еврейское государство продолжит наступление в секторе Газа. Об этом заявил заместитель лидера "Хезболлах" шейх Наим Кассем в интервью американскому телеканалу NBC News.

"Хезболлах" участвует [в конфликте] ради снижения давления на сектор Газа", - заявил Кассем. По его словам, участившиеся обстрелы территории Израиля со стороны организации должны стать "четким сигналом" израильским властям, что расширение наземной операции в анклаве "будет иметь серьезные последствия". "Если [Израиль и США] продолжат агрессию в том же духе, усугубят ее и окажут еще более негативное воздействие, чем сейчас, это приведет к обострению ситуации и к полной конфронтации", - добавил он.

Командование Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) сообщало 6 ноября, что обеспокоено ростом числа погибших среди мирных граждан в результате обмена ударами между участниками конфликта. По словам официального представителя ВСООНЛ Андреа Тененти, наблюдается опасная тенденция к выходу военной ситуации в пограничных районах из-под контроля.

Последний конфликт между шиитской милицией "Хезболлах" и израильской армией произошел летом 2006 года в Южном Ливане. Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН установила режим прекращения огня на границе, за которым следят сейчас 12 тыс. миротворцев из 36 государств.