Глава МИД Грузии отправится в Брюссель в день оглашения отчета ЕК о статусе кандидата

Илья Дарчиашвили планирует встретиться с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Варгейи

ТБИЛИСИ, 7 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили отправится с рабочим визитом в Брюссель в среду, где будет оглашен доклад Еврокомиссии (ЕК) о целесообразности предоставления республике статуса кандидата в члены ЕС. Об этом сообщила пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства Грузии.

"8 ноября 2023 года министр иностранных дел [Грузии] Илья Дарчиашвили посетит с визитом Брюссель. В рамках визита он встретится с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Варгейи", - говорится в сообщении.

Дарчиашвили и Варгейи обсудят доклад Еврокомиссии, который будет опубликован 8 ноября, а также вопросы, связанные с предоставлением Грузии статуса кандидата и шаги, направленные на вступление республики в ЕС, уточнили в МИД Грузии.

Еврокомиссия в среду собирается опубликовать доклад о том, насколько Грузия выполнила рекомендации ЕС для получения статуса кандидата в члены Евросоюза. Как ранее заявляли представители грузинских властей, они с оптимизмом ожидают публикации документа и уверены, что оценка будет положительной.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата на вступление в сообщество Молдавии и Украине. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также выразили готовность предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 условий. К настоящему моменту в стране, в частности, провели избирательную реформу, создали антикоррупционное бюро, по новой системе избрали омбудсмена, изменили законы против гендерной дискриминации и о борьбе с организованной преступностью, назначили членов Высшего совета юстиции, внесли изменения в работу грузинских судов.