Флориан Филиппо отметил.ю что речь идет "о глубоко коррумпированной стране, находящейся в состоянии войны"

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Желание Евросоюза принять в свои ряды Украину приведет к смерти организации. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Завтра Еврокомиссия опубликует отчет, знаменующий начало переговоров о присоединении Украины к ЕС. Речь между тем идет о глубоко коррумпированной стране, находящейся в состоянии войны, - написал политик в социальной сети X (ранее Twitter). - Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на очереди Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Косово, Северная Македония, Сербия, Молдавия и Грузия".

Как считает Филиппо, "после этого трудно отрицать, что целью ЕС, находящегося на службе у США, является гибель Европы". "Евросоюз хочет нашей смерти. Мы стоим перед выбором - выйти из ЕС или погибнуть", - заметил лидер "Патриотов".