7 ноября, 17:32,
обновлено 7 ноября, 17:57
Палестино-израильский конфликт

В ООН заявили, что не могут оказать надлежащую помощь палестинцам на севере Газы

Официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик сообщил, что некоторые ее сотрудники остались, но к ним нет необходимого доступа

ООН, 7 ноября. /ТАСС/. ООН не может оказывать надлежащую помощь палестинцам, которые остаются на севере сектора Газа. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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"Мы не можем предоставлять услуги, которые хотим предоставить тем, кто остается на севере [сектора Газа]. Некоторые наши сотрудники остались, но у нас нет доступа, которого мы бы хотели", - отметил он.

Дюжаррик также сообщил, что ООН приветствует любую помощь всех стран. Он подчеркнул, что, в частности, ОАЭ создают "полевой госпиталь на 150 коек". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
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