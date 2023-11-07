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обновлено 7 ноября, 17:56
Палестино-израильский конфликт

Глава МО Израиля выступил за продолжение боевых действий в Газе

По словам Йоава Галанта, их необходимо вести до полной победы над палестинским радикальным движением ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Израиля сознают, что им предстоит принимать "сложные решения" по ситуации в секторе Газа, но военная операция там должна продолжаться без остановки до полной победы над палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом заявил израильский министр обороны Йоав Галант.

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"Давление на нас все возрастает. Я знаю, что нам нужно будет принимать некоторые сложные решения на уровне руководства. Я думаю, что мы не можем остановить боевые действия, пока не выполним задачи. Эта война была нам навязана, пути назад нет, паузы невозможны, только движение вперед, пока мы не добьемся победы над ХАМАС и не вернем заложников домой", - сказал он на пресс-конференции. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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