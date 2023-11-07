Карла III освистали после речи на церемонии открытия британского парламента

Протестующие республиканских взглядов держали плакаты с надписями "Не мой король" и "Упраздните монархию"

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III был освистан протестующими республиканских взглядов после того, как он выступил с тронной речью на церемонии открытия парламента. Кадры с демонстрации, прошедшей у стен Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседают британские законодатели, показаны в эфире телеканала Sky News.

Протестующие, державшие плакаты с надписями "Не мой король" и "Упраздните монархию", освистали Карла III и его жену Камиллу в тот момент, когда они в карете возвращались в Букингемский дворец. Всего в акции протеста приняли участие около 200 человек.

Карл III впервые произнес тронную речь в качестве монарха. Традиционно ее готовит правительство, отображая в ней свои приоритеты на предстоящий парламентский год.

Карл III вступил на британский трон 8 сентября 2022 года после смерти своей матери Елизаветы II. Церемония коронации монарха состоялась 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.