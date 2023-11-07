ХАМАС заявило о нанесении нового удара по Тель-Авиву

В группировке отметили, что обстрел является ответом на "массовые убийства" Израилем палестинцев

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом палестинского радикального движения ХАМАС, заявила о нанесении нового ракетного удара по Тель-Авиву.

Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале группировки, обстрел является ответом на "массовые убийства" Израилем палестинцев.

По утверждению "Бригад Иззэддина аль-Кассама", минометным ударам также подверглись военнослужащие израильских ВС к северо-западу, а также к югу от города Газа. Информация о последствиях обстрелов не приводится.