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обновлено 7 ноября, 19:05
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС заявило о нанесении нового удара по Тель-Авиву

В группировке отметили, что обстрел является ответом на "массовые убийства" Израилем палестинцев

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом палестинского радикального движения ХАМАС, заявила о нанесении нового ракетного удара по Тель-Авиву.

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Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале группировки, обстрел является ответом на "массовые убийства" Израилем палестинцев.

По утверждению "Бригад Иззэддина аль-Кассама", минометным ударам также подверглись военнослужащие израильских ВС к северо-западу, а также к югу от города Газа. Информация о последствиях обстрелов не приводится. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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