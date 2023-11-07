Кулеба призвал не считать, сколько условий Еврокомиссии выполнила Украина

Глава МИД страны считает, что это не окажет влияния на будущее решение лидеров стран ЕС о начале переговоров о вступлении государства в Евросоюз

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не считает важным, сколько условий Европейской комиссии (ЕК) выполнил Киев, и что это не окажет влияния на будущее решение лидеров стран ЕС о начале переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Его высказывания прозвучали на брифинге для прессы после встречи в Брюсселе с Еврокомиссией. Брифинг транслировался на странице МИД Украины в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Европейская комиссия не мыслит такими категориями, как один из семи, два из семи, три из семи, четыре из семи и так далее, суть не в этом, суть в конечном результате", - сказал Кулеба, имея в виду выдвинутые ЕК семь условий начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. "Когда мы концентрируемся на том, сколько рекомендаций выполнила Украина, мы отводим дискуссию от главного, от того, есть результат, или нет результата", - считает глава украинского МИД.

"У меня есть основания считать, что результат будет, а те, кто разгоняют непонятно откуда взятую информацию о том, какое количество из чего-то, они пытаются превратить победу, которая приближается, в предательство", - сказал Кулеба, комментируя публикации прессы о том, что Украина выполнила четыре из семи условий ЕК.

Кулеба утверждал, что в Европейской комиссии есть политическая воля для того, чтобы рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. Он выразил уверенность, что решение о начале переговоров будет принято на саммите ЕС в декабре, "если не произойдет какого-то форс-мажора".

Еврокомиссия в среду, 8 ноября, опубликует отчет о выполнении Украиной требований для начала переговоров о вступлении в ЕС. Как сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на проект отчета, в этом документе говорится, что Украина выполнила четыре из семи выдвинутых Брюсселем условий. Издание поясняет, что теперь старт переговоров обусловлен улучшением ситуации с правами языковых меньшинств, выделением средств на борьбу с коррупцией и прогрессом в прозрачности лоббирования. ЕК полагает, что Киев добился прогресса в реформах, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Таким образом, Еврокомиссия готовится рекомендовать странам - членам сообщества дать положительный ответ для продолжения процесса обсуждения вопроса о членстве Украины и приступить к диалогу в начале 2024 года.

Как пишет издание, проблемы с изучением в школах на Украине языков меньшинств, таких как венгерский или румынский, и их присутствие в СМИ могут стать препятствием для достижения единогласия внутри ЕС. В частности, Брюссель обнаружил "ряд нерешенных проблем" в украинском законе о меньшинствах в отношении венгерского, румынского и русского языков в прессе и образовательной системе. Решение о старте переговоров о вступлении Украины в ЕС должно быть принято в декабре на заседании Совета ЕС на уровне глав государств и правительств.