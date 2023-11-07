Фракция Левой партии в Бундестаге утратит статус и станет парламентской группой

Причиной стал уход нескольких депутатов в другую партию

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Фракция Левой партии (ЛП) Германии в Бундестаге будет распущена после ухода нескольких депутатов в другую партию, ее статус как минимум до следующих выборов будет понижен до парламентской группы.

"Мы решили на следующей неделе запустить процесс роспуска", - сказал глава фракции Дитмар Барч. По его словам, которые приводит издание Die Zeit, более точные сроки будут названы позже.

В конце декабря о решении покинуть Левую партию объявила известный в ФРГ политик Сара Вагенкнехт. Она собирается основать собственную политическую силу. К новому политическому объединению присоединятся еще минимум девять ее соратников, которые до не давних пор были членами фракции левых.

Таким образом у ЛП останется в Бундестаге лишь 27 депутатов. Этого будет достаточно лишь для формировании парламентской группы - в таком случае у левых будут ограничены права, а также прекратится финансирование по линии Бундестага.

54-летняя Вагенкнехт неоднократно критиковала экономические санкции против России, а также миграционную политику правительства ФРГ, выступала против поставок оружия Украине. Она также выступает против экономической и энергетической политики нынешних властей: по ее мнению, обязательный перевод отопления на экологически чистые источники энергии ударит по доходам населения. По словам политика, многие граждане в Германии не считают, что их интересы сейчас представляет какая-либо из действующих партий, и "от отчаяния голосуют" за правую "Альтернативу для Германии". Именно это якобы побудило Вагенкнехт к созданию новой политической силы.