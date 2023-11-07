7 ноября, 17:58
Палестино-израильский конфликт

В ФРГ за месяц зафиксировали 2,6 тыс. правонарушений в связи с ближневосточным конфликтом

По данным Федерального ведомства уголовной полиции, 2 тыс. из них - на почве антисемитизма

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Около 2,6 тыс. правонарушений зафиксировано в Германии за последний месяц в связи с палестино-израильским конфликтом, 2 тыс. из них - на почве антисемитизма. Об этом сообщило агентство DPA.

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"Речь идет об имущественном ущербе, проявлении ксенофобии и о противодействии органам правопорядка", - говорится в заявлении Федерального ведомства уголовной полиции.

"С 7 октября мы видим максимальный за десятилетия уровень ненависти к евреям в Германии", - сообщил уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн.

8 октября канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия будет тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на своей территории. 

Теги:
ПалестинаГерманияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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