Полиция Дакки арестовала более 1,6 тыс. человек после крупной акции протеста оппозиции

В ходе беспорядков 28 октября погибли минимум два человека, в том числе полицейский

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 ноября. /ТАСС/. Полиция столицы Бангладеш Дакки арестовала более 1,6 тыс. человек после крупной акции протеста оппозиции 28 октября, сопровождавшейся стычками с правоохранителями. Об этом сообщила газета Dhaka Tribune со ссылкой на полицию.

28 октября в Дакке прошла масштабная акция протеста оппозиционной Национальной партии Бангладеш (BNP), в ходе беспорядков погибли минимум два человека, в том числе полицейский. Сразу после этого полиция начала задерживать участников акции, преимущественно активистов BNP, в том числе из числа руководителей этой партии.

По данным Dhaka Tribune, полиция зарегистрировала 112 заявлений, связанных с беспорядками 28 октября и в последующие дни. Четверть из них были поданы 28-29 октября, но заявления продолжали поступать и в последующие дни, вплоть до 6 ноября.

В Бангладеш в январе 2024 года пройдут всеобщие выборы, на которых премьер-министр Шейх Хасина намерена добиваться переизбрания. BNP летом начала активную кампанию уличных протестов, требуя отставки Хасины еще до выборов, утверждая, что только так можно гарантировать свободное и честное голосование.