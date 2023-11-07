В ООН прокомментировали заявление Нетаньяху о будущей ответственности за сектор Газа

Во всемирной организации указали, что по-прежнему придерживаются концепции двух государств

ООН, 7 ноября. /ТАСС/. ООН по-прежнему считает, что израильско-палестинский конфликт должен быть разрешен путем создания двух государств. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Его попросили прокомментировать заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которое он сделал в интервью американской телекомпании ABC в понедельник. Нетаньяху сказал, что после окончания конфликта еврейское государства на протяжении неопределенного времени будет отвечать за безопасность в секторе Газа.

"В том интервью было сказано много, но наша позиция остается прежней: мы хотим завершения этой операции, мы хотим гуманитарного прекращения огня, - сказал он. - В долгосрочной перспективе мы видим решение в создании двух государств. Разумеется, повсюду сейчас обсуждают то, как будут развиваться события на следующий день [после завершения конфликта], то есть в среднесрочной перспективе. Это все, что я пока могу сказать", - ответил Дюжаррик.

В интервью ABC Нетаньяху также заявил, что руководить сектором Газа должны будут "те, кто не хочет идти по пути ХАМАС". Он пояснил, что это Израиль считает это способом не допустить роста террористической активности ХАМАС.