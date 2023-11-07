США считают, что определять судьбу Газы должны палестинцы

В Вашингтоне не поддержали "реоккупацию"

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает, что определять судьбу сектора Газа должны в первую очередь палестинцы, власти США не поддерживают "реоккупацию". Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, комментируя высказывания израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что ответственность за безопасность в анклаве после окончания конфликта какое-то время будет на Израиле.

"Наша точка зрения заключается в том, что палестинцы должны быть движущей силой в принятии решений. Газа - палестинская земля и останется таковой, и в общем мы не поддерживаем ее реоккупацию, как и Израиль", - отметил дипломат.

Пател подчеркнул, что тем не менее США, как и Израиль, не видят возможности возвращения к статус-кво, предшествовавшему событиям 7 октября. "Позиции Израиля в регионе должны быть защищены. Газа больше не должна быть и не может быть платформой для осуществления террористических атак на народ Израиля или кого-либо еще, - сказал он. - Мы прорабатываем с партнерами различные сценарии внутреннего управления, параметры безопасности, ситуацию с безопасностью в Газе на тот момент, когда кризис будет урегулирован".

Ранее в интервью телекомпании ABC Нетаньяху также заявил, что руководить сектором Газа должны будут "те, кто не хочет идти по пути ХАМАС". Он пояснил, что Израиль считает это способом не допустить роста террористической активности ХАМАС.