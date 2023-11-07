Страны Африки выразили обеспокоенность незаконным финансированием террористических групп

Как говорится в заявлении Совета мира и безопасности Африканского союза, нарастают связи между терроризмом и транснациональной организованной преступностью, включая незаконный оборот наркотиков, незаконную эксплуатацию и торговлю природными ресурсами

ПРЕТОРИЯ, 7 ноября. /ТАСС/. Страны Африки крайне обеспокоены продолжающимся незаконным финансированием террористических группировок на континенте. Об этом говорится в заявлении Совета мира и безопасности Африканского союза (АС), который является одним из постоянных руководящих органов коллективной безопасности АС и занимается вопросами предотвращения и урегулирования конфликтов.

"Совет с глубокой обеспокоенностью отмечает сохранение устойчивого финансирования террористической деятельности, особенно растущие связи между терроризмом и транснациональной организованной преступностью, включая незаконный оборот наркотиков, незаконную эксплуатацию и торговлю природными ресурсами, - подчеркивается в нем. - Существующие незаконные финансовые потоки ослабляют национальные экономики государств - членов АС. Мы решительно осуждаем все акты терроризма и насильственного экстремизма, совершенные на континенте кем бы и где бы то ни было. Они не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах".

Совет подтвердил решимость АС избавить Африку от терроризма и радикального экстремизма. Он также призвал все страны-члены воздерживаться от подстрекательства, содействия и участия в финансировании или поощрении террористической деятельности. Совет также обязал страны-члены принять необходимые меры для недопущения использования террористами их национальных территорий в качестве убежища.