Израиль пообещал отвечать на удары "Хезболлах"

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что если ливанская шиитская организация решит развязать полномасштабную войну, то это станет для нее роковой ошибкой

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. Израиль не смирится с ударами по его территории со стороны ливанской шиитской организации "Хезболлах", а если она решит развязать полномасштабную войну, то это станет для нее роковой ошибкой. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Мы не согласимся с реальностью, в которой "Хезболлах" и ее сателлиты в Ливане просто наносят по нам удары. Мы будем отвечать очень мощным огнем. Мы недавно убили многих террористов "Хезболлах" и поразили многие ее объекты. Хочу сказать еще раз: если "Хезболлах" сделает выбор в пользу того, чтобы начать войну, она совершит самую большую ошибку в своей жизни", - сказал он в телеобращении к нации.