В США экстрадировали трех человек, якобы причастных к "схеме кибермошенничества" РФ

Руслан Нуруллин был экстрадирован в США из Марокко, Александр Попан - из Германии, Николай Софинский - из Румынии

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. В США экстрадировали трех человек, которых обвиняют в причастности к "российской схеме кибермошенничества". Об этом сообщается в заявлении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.

Руслан Нуруллин был экстрадирован в США из Марокко, Александр Попан - из Германии, Николай Софинский - из Румынии.

"Нуруллин, Попан и Софинский, вероятно, участвовали в многочисленных схемах по перепродаже [товаров] и при помощи онлайн-коммуникаций реализовывали свои мошеннические операции, в результате которых жертвы потеряли $48 млн", - говорится в заявлении. В нем поясняется, что обвиняемые могли "похищать чувствительную личную информацию, в том числе номера социального страхования, чтобы затем использовать их для покупки и перепродажи электроники и предметов роскоши".

Власти США утверждают, что обвиняемые осуществляли незаконные операции, находясь на территории России, стран СНГ и Восточной Европы с 2013 по 2018 год.