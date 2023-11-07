7 ноября, 18:25,
обновлено 7 ноября, 18:47
Палестино-израильский конфликт

США не поддерживают насильственное переселение палестинцев за пределы сектора Газа

Как следует из распространенного ранее заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет добиваться двухгосударственного решения ближневосточного конфликта

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. США не поддерживают насильственное переселение палестинцев за пределы сектора Газа. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

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"США не поддерживают в том или ином виде насильственное переселение палестинцев за пределы Газы. Это не та политика, которой мы придерживаемся, мы это не рассматриваем", - заявил Пател, отвечая на соответствующий вопрос.

Как следует из распространенного ранее заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом выступил против насильственного переселения палестинцев и заверил, что Вашингтон будет добиваться двухгосударственного решения ближневосточного конфликта. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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