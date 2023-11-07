Нетаньяху: армия Израиля усиливает давление на ХАМАС внутри Газы с каждым часом

По словам премьер-министра еврейского государства, город Газа окружен

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. Израильские военные действуют в глубине окруженной Газы и наращивают давление на радикалов из палестинской организации ХАМАС с каждым часом. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Бои в секторе Газа продолжаются с такой силой, какой ХАМАС никогда прежде не знал. Город Газа окружен, мы действуем внутри него, мы наращиваем давление на ХАМАС с каждым днем, с каждым часом", - сказал он в телеобращении к нации.

Премьер сообщил, что израильские военные за время операции в секторе Газа уничтожили тысячи радикалов на земле и под землей. "Среди них мы уничтожили ряд крупных убийц, которые учинили ту ужасную резню в "Черную субботу" месяц назад (7 октября - прим. ТАСС). Мы разрушили десятки баз, штабов, туннелей и тренировочных лагерей ХАМАС", - перечислил он.

"ХАМАС открывает для себя, что мы дотягиваемся до тех мест, до которых, как они думали, мы никогда не доберемся", - отметил также глава правительства.