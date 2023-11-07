США не рассматривают вопрос о том, являются ли действия Израиля геноцидом

Как заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, в Вашингтоне изучают "условия и обстоятельства во всем мире

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов пока не начала рассмотрение вопроса о том, являются ли действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Говоря об этом, я бы не обозначал, что идет какой-то активный процесс. Это в порядке вещей, что мы изучаем условия и обстоятельства во всем мире", - сказал чиновник, отвечая на соответствующий вопрос. Он отказался комментировать возможность начала процесса рассмотрения этого вопроса в будущем.

Пател отметил, что "никто в администрации [президента США Джо Байдена] не оправдывает убийство мирных жителей" в секторе Газа. "Число [жертв] выше нуля очень сильно нас беспокоит. Мы работаем с нашими израильскими партнерами, чтобы убедиться, что могут быть предприняты шаги по минимизации вреда гражданским", - сказал он, подчеркнув, что защита мирного населения "скорее нравственный долг, чем стратегический". До этого на брифинге прозвучал вопрос о том, не размывает ли риторика США об использовании ХАМАС гражданских в качестве живого щита различия между мирными палестинцами и боевиками.