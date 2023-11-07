7 ноября, 19:10

Пентагон: базы США не получили значительных повреждений при нападениях в Ираке и Сирии

Как сообщила заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх, благодаря современным средствам ПВО атаки на американские военные базы "не увенчались успехом" и "не привели к серьезным ранениям" личного состава

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Военные базы США в Ираке и Сирии не получили значительных повреждений в ходе последних атак. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге.

"Мы не увидели значительного ущерба нашей инфраструктуре", - сказала Сингх, добавив, что благодаря современным средствам ПВО атаки на американские военные базы "не увенчались успехом" и "не привели к серьезным ранениям" личного состава.

Представитель Пентагона уточнила, что с 17 октября по 7 ноября американские военные базы на Ближнем Востоке подверглись нападениям уже 40 раз - 22 раза в Ираке и 18 раз в Сирии. 

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