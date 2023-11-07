В городе Бельцы комиссия сняла с выборов одного из двух кандидатов в мэры

Жалобу на Арину Коршикову в окружную комиссию подал действующий глава города Николай Григоришин, который выборы проиграл и во второй тур не попал

КИШИНЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Избирательная комиссия второго по величине города Молдавии Бельцы аннулировала регистрацию одного из двух кандидатов в мэры Арины Коршиковой, которая прошла в предстоящий 19 ноября второй тур.

"Окружная избирательная комиссия города Бельцы постановила: аннулировать регистрацию независимого кандидата на пост мэра города Бельцы Арины Коршиковой", - говорится в решении, которое было оглашено на заседании комиссии. Заседание проходило на фоне протеста, который устроили сотни сторонников Коршиковой у здания мэрии. Они требовали, чтобы представителей общественности пропустили в мэрию, где заседает комиссия, и призывали отправить в отставку президента Майю Санду. Полиция сдерживала протестующих, не пуская их в здание.

На выборах в Бельцах во второй тур прошли кандидаты от "Нашей Партии" Александр Петков который набрал 22,69% голосов и независимый кандидат Арина Коршикова, у которой 21,52% голосов. Коршикову поддержал лидер Партии "Шор" Илан Шор. Ранее Конституционный суд Молдавии по предложению правительства объявил эту партию вне закона. Жалобу на Коршикову в окружную комиссию подал действующий градоначальник Николай Григоришин, который выборы проиграл и во второй тур не попал. Решение об отстранении Коршиковой от выборов можно оспорить в течение трех дней в центральной избирательной комиссии Молдавии или в суде.

В 2021 году Григоришин был избран мэром Бельц после того, как власти за день до голосования сняли с выборов представителя Партии "Шор" Марину Таубер, которая получила в первом туре 49% и по опросам уверенно побеждала во втором. Это решение тогда было поддержано в суде.