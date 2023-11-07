Госдеп назвал конструктивными консультации США и КНР по контролю над вооружениями

Они прошли в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Пентагон охарактеризовал как конструктивную встречу представителей США и Китая по вопросам контроля над вооружениями, которая состоялась в Вашингтоне. Заявление с такой оценкой распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства США.

"Стороны провели откровенную и глубокую дискуссию по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения в рамках действующих усилий по поддержанию открытых линий коммуникации и ответственного управления отношениями США и КНР", - указано в сообщении. Отмечается, что американская сторона в ходе обсуждения сделала акцент "на прозрачности ядерной программы КНР", а также на предметном взаимодействии по вопросу снижения стратегических рисков в различных областях, включая ядерную и космическую.

Встреча представителей США и КНР состоялась 6 ноября. Американскую делегацию возглавила помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в этой сфере Мэллори Стюарт, китайскую - директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо.

В новость внесена правка (22:49 мск) - передается с исправлением источника в заголовке и первом абзаце, верно - Госдепартамент.