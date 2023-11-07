7 ноября, 19:21
Палестино-израильский конфликт

В США заявили, что не ставят Израилю условий по использованию американских вооружений

Зампресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что Соединенные Штаты, предоставляя кому-либо военную помощь, ожидают от этих государств "соблюдения международного гуманитарного права"

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не ставят Израилю условий по использованию американских вооружений в палестино-израильском конфликте. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге.

"Мы не ставим условий по [использованию военной] помощи, которую предоставляем Израилю", - сказала она.

При этом представитель Пентагона подчеркнула, что США, предоставляя кому-либо военную помощь, ожидают от этих государств "соблюдения международного гуманитарного права". 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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