В США заявили, что не ставят Израилю условий по использованию американских вооружений

Зампресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что Соединенные Штаты, предоставляя кому-либо военную помощь, ожидают от этих государств "соблюдения международного гуманитарного права"

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не ставят Израилю условий по использованию американских вооружений в палестино-израильском конфликте. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге.

"Мы не ставим условий по [использованию военной] помощи, которую предоставляем Израилю", - сказала она.

При этом представитель Пентагона подчеркнула, что США, предоставляя кому-либо военную помощь, ожидают от этих государств "соблюдения международного гуманитарного права".