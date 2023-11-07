ХАМАС сообщило об уничтожении 15 единиц израильской военной техники за сутки

Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" утверждает, что "нанесла удары по израильским войскам десятками минометных снарядов и вступили в столкновения с силами противника на различных участках фронта"

РАБАТ, 7 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС за минувшие сутки полностью или частично уничтожило 15 единиц израильской военной техники. Об этом говорится в опубликованном в Telegram-канале сообщении группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющейся боевым крылом ХАМАС.

Согласно тексту заявления, "Бригады Иззэддина аль-Кассама" смогли полностью или частично уничтожить 15 единиц израильской военной техники на окраине лагеря беженцев Аш-Шати и близ города Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа.

Кроме того, "Бригады Иззэддина аль-Кассама" утверждают, что "нанесли удары по израильским войскам десятками минометных снарядов и вступили в столкновения с силами противника на различных участках фронта".