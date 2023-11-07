В Анкаре опровергли сообщения о договоренности переселить жителей Газы в Турцию

Вопрос переселения мирных жителей из Газы и расселения их на турецкой территории никоим образом не поднимался, сообщил центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции

СТАМБУЛ, 7 ноября. /ТАСС/. Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции опроверг сообщения в соцсетях о договоренности, якобы достигнутой в ходе переговоров в Анкаре главы турецкого МИД Хакана Фидана и госсекретаря США Энтони Блинкена, по переселению в Турцию жителей Газы. Об этом говорится в сообщении центра в соцсети X (ранее Twitter).

"Утверждения в некоторых аккаунтах в соцсетях о том, что Энтони Блинкен договорился с Хаканом Фиданом об эвакуации жителей Газы, которые якобы будут переселены в Турцию, не соответствует действительности. На встрече министра иностранных дел Фидана и его американского коллеги Блинкена вопрос переселения мирных жителей из Газы и расселения их в Турции никоим образом не поднимался", - отмечается в сообщении.

Газета Hurriyet ранее сообщила, что Блинкен в ходе состоявшихся в понедельник переговоров в Анкаре с Фиданом сказал, что планов по полной эвакуации жителей из сектора Газа нет, но может обсуждаться некая пауза в боевых действиях.

Как отмечают местные СМИ, Блинкену в Анкаре был оказан прохладный прием - в аэропорту госсекретаря не встречал никто из высшего руководства Турции. Кроме того, на встрече в МИД Турции Фидан перед камерами уклонился от дружеских объятий с американским коллегой. Турецкие СМИ уверены, что это был своего рода протест против поддержки США действий Израиля в секторе Газа. МИД Турции ранее отозвал своего посла в Израиле для консультаций.