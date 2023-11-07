Белый дом возложил на ХАМАС ответственность за гибель детей в секторе Газа

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что "ХАМАС подвергает угрозе детей и их семьи, не позволяя им выйти" из Газы

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. США считают, что ответственность за гибель детей в секторе Газа несет радикальное палестинское движение ХАМАС. С таким заявлением выступил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который сказал 6 ноября, что Газа "превращается в кладбище для детей" и что в секторе гибнут множество женщин и детей, а также сотрудников всемирной организации и журналистов.

Кирби заявил, что "ХАМАС подвергает угрозе детей и их семьи, не позволяя им выйти" из Газы, а также "призывая укрываться в собственных домах". "Мы знаем, что в числе более чем 240 заложников есть дети. Мы прилагаем усилия, чтобы они были освобождены, но пока безуспешно", - отметил он.