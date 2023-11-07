7 ноября, 20:00
Палестино-израильский конфликт

Сотрудник "Врачей без границ" погиб в Газе вместе с семьей

В организации призвали к "немедленному и безоговорочному прекращению огня"

ЖЕНЕВА, 7 ноября. /ТАСС/. Организация "Врачи без границ" в социальной сети X (ранее Twitter) сообщила о гибели в секторе Газа одного из своих сотрудников и нескольких членов его семьи.

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"Сегодня мы скорбим в связи с утратой одного из представителей нашей команды в Газе Мухаммеда аль-Ахеля, который был убит вместе с несколькими членами своей семьи 6 ноября", - говорится в сообщении. В организации выразили "серьезные опасения" за безопасность своих сотрудников, продолжающих работать в Газе, а также призвали к "немедленному и безоговорочному прекращению огня". 

Теги:
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