Армия Израиля сообщила, что за месяц нанесла удары по 14 тыс. целей в секторе Газа

Официальный представитель Армии обороны страны Даниэль Хагари заявил об уничтожении более 100 входов в туннели и свыше 4 тыс. единиц оружия

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли за месяц проведения операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа удары по 14 тыс. целей. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"В общей сложности за этот месяц мы атаковали более 14 тыс. террористических целей, мы уничтожили многих террористов ХАМАС, в том числе в ранге командиров, мы уничтожили более 100 входов в туннели и свыше 4 тыс. единиц оружия", - сообщил он на вечернем брифинге.

Он подчеркнул, что многие их этих объектов, по данным израильских военных, находились на территории мечетей, детских садов и жилых зданий. "Это свидетельствует о циничном использовании ХАМАС своего населения в качестве живого щита", - отметил представитель израильской армии.

Хагари добавил, что у израильской армии в секторе Газа "есть достижения, но война будет длительной и впереди еще долгий путь". "Террористы ХАМАС убеждают себя, что будет прекращение огня. Прекращения огня не будет, мы продолжаем двигаться вперед", - указал он.