7 ноября, 19:46,
обновлено 7 ноября, 20:01
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила, что за месяц нанесла удары по 14 тыс. целей в секторе Газа

Официальный представитель Армии обороны страны Даниэль Хагари заявил об уничтожении более 100 входов в туннели и свыше 4 тыс. единиц оружия

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли за месяц проведения операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа удары по 14 тыс. целей. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

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"В общей сложности за этот месяц мы атаковали более 14 тыс. террористических целей, мы уничтожили многих террористов ХАМАС, в том числе в ранге командиров, мы уничтожили более 100 входов в туннели и свыше 4 тыс. единиц оружия", - сообщил он на вечернем брифинге.

Он подчеркнул, что многие их этих объектов, по данным израильских военных, находились на территории мечетей, детских садов и жилых зданий. "Это свидетельствует о циничном использовании ХАМАС своего населения в качестве живого щита", - отметил представитель израильской армии.

Хагари добавил, что у израильской армии в секторе Газа "есть достижения, но война будет длительной и впереди еще долгий путь". "Террористы ХАМАС убеждают себя, что будет прекращение огня. Прекращения огня не будет, мы продолжаем двигаться вперед", - указал он. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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