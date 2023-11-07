США заявили, что ХАМАС не может участвовать в управлении Газой по окончании конфликта

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби также подчеркнул, что Вашингтон не поддерживает оккупацию анклава Израилем

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их союзники убеждены, что палестинское радикальное движение ХАМАС не может принимать участие в управлении сектором Газа после окончания конфликта. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Пусть они [Израиль] говорят о своих намерениях, но мы определенно ведем разговоры о том, какой должна быть обстановка после конфликта и как будет выглядеть управление Газой, но по поводу одного нет совершенно никаких разногласий: ХАМАС не может быть частью этого уравнения", - сказал Кирби. Он в очередной раз подчеркнул, что администрация президента США Джо Байдена не поддерживает повторную оккупацию анклава Израилем.

Представитель Белого дома отказался комментировать планы и тактику израильских войск. "Я не собираюсь брать привычку говорить с трибуны об их намерениях, планах или действиях тактического характера. Очевидно, они начали действовать на земле с целью оказать давление на руководство ХАМАС и найти, исправить и уничтожить некоторых из этого руководства", - отметил он.