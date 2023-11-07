7 ноября, 20:21

США заявили, что могут изменить расстановку сил в Европе после решения по ДОВСЕ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Вашингтон сделает то, что требуется, для соблюдения обязательств перед союзниками, предусмотренных пятой статьей Североатлантического договора

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. США могут изменить расстановку своих сил для выполнения гарантий перед союзниками по НАТО после приостановки Вашингтоном выполнения обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Читайте также
Что известно о Договоре об обычных вооруженных силах в Европе

"Мы сделаем то, что от нас требуется, для соблюдения обязательств перед нашими союзниками, предусмотренных пятой статьей Североатлантического договора. Для этого может потребоваться изменение расстановки сил, но я не намерен говорить об этом сегодня", - заявил Кирби.

Представителю Белого дома напомнили о том, что США и НАТО ранее подвергли критике решение РФ о денонсации ДОВСЕ, при этом его попросили аргументировать решение Вашингтона о приостановке выполнения обязательств. Кирби утверждал, что РФ выходом из ДОВСЕ "не оставила США и союзникам по НАТО другого выбора, кроме как приостановить выполнение обязательств" в рамках договора. "Это печально. Я хотел бы сказать, что это было неожиданно, но это не так", - сказал Кирби.

Пресс-служба Белого дома ранее распространила заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, из которого следует, что США приостановили выполнение своих обязательств в ДОВСЕ в ответ на действия РФ. Ранее МИД РФ сообщил, что процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе завершена в полночь на 7 ноября, документ прекратил свое существование для Москвы. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация