Министр обороны Украины назвал вбросом информацию о готовящейся отставке Залужного

Рустем Умеров также посоветовал населению страны сосредоточиться на вопросах обороны

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал информационным вбросом и попыткой расколоть общество сообщение о готовящемся увольнении главкома украинской армией Валерия Залужного.

"Относительно очередного информационного вброса от одного из депутатов. Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество", - написал Умеров на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр посоветовал всем в стране сосредоточиться на вопросах обороны. Аналогичный "совет" дал накануне президент Украины Владимир Зеленский, когда заявил, что сейчас не время для выборов главы украинского государства в ответ на активизацию обсуждения темы в украинском обществе.

Во вторник депутат Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко Владимир Арьев со ссылкой на "надежный источник" заявил, что Умеров якобы направил в ставку верховного главнокомандующего представление об увольнении Залужного. Однако через пять минут Арьев написал, что "снимает свое предыдущее сообщение" и что "многие другие источники говорят, что это не так". Опровержение депутата появилось сразу после того, как советник офиса президента Украины Сергей Лещенко обвинил Арьева "во лжи и манипуляции".

Конфликт Зеленского с Залужным

Некоторые украинские аналитики полагают, что Залужный мог бы стать конкурентом Зеленского на выборах. В свое время это породило слухи о его конфликте с главой государства и возможной замене на посту главкома ВСУ, после чего Залужный некоторое время не делал громких заявлений в СМИ. Однако на прошлой неделе он опубликовал статью в британском журнале The Economist, в которой заявил о тупике в украинском конфликте. В администрации Зеленского выразили недовольство в связи с выходом этого текста, а сам президент заявил, что не согласен с мнением главкома. Как заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос, этот шаг мог быть вынужденным для Залужного и говорит о разногласиях с политическим руководством.

Также серьезный резонанс на Украине вызвала статья в американском журнале Time, автор которой со ссылкой на неких "людей из окружения украинского лидера" утверждал, что Зеленский чувствует себя преданным западными союзниками, а командиры украинской армии на передовой начали отказываться выполнять приказы о наступлении. Тогда советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал эти утверждения личным мнением обозревателя, который не владеет информацией.