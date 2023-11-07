Армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по объектам "Хезболлах" в Ливане

Израильские военные нанесли удары в ответ на обстрел со стороны ливанской стороны, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. Израильские военные в ответ на обстрел со стороны Ливана нанесли авиаудары по объектам шиитской организации "Хезболлах" по ту сторону границы. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на произведенный ранее сегодня обстрел из Ливана истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по террористическим целям "Хезболлах". Среди этих целей были оружейный склад, пусковые установки, террористическая командная инфраструктура и ряд других объектов, в которых находились технические средства "Хезболлах", - говорится в сообщении.

"Кроме того, ранее сегодня был нанесен удар по террористической ячейке, которая пыталась запустить противотанковые ракеты из Ливана по Израилю", - добавили в армии.