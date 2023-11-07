СМИ: Байден предложил Нетаньяху взять паузу в боях в Газе на три дня

По мнению президента США, такое решение позволит освободить часть заложников, которых удерживают в анклаве, пишет Axios

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на три дня приостановить боевые действия в секторе Газа с целью освобождения части заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщил интернет-портал Axios.

По словам его источников из числа должностных лиц США и Израиля, Байден выступил с призывом в телефонном разговоре с Нетаньяху в понедельник. Американский лидер полагает, что "трехдневная пауза в боевых действиях" может содействовать "освобождению части заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе".

Как отмечается в публикации, по данным израильской стороны, во время вылазок ХАМАС 7 октября были взяты в заложники не менее 240 человек.

По сведениям источников Axios, Нетаньяху заявил Байдену, что не видит готовности со стороны ХАМАС к договоренностям относительно заложников. Нетаньяху также якобы допустил возможность менее продолжительной паузы.