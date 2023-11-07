Претендент на пост президента США Рамасвами проведет митинг против третьей мировой войны

Политик ранее заявил, что украинские власти хотят эскалации конфликта, что может привести к третьей мировой

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Претендент на пост президента США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами проведет в Майами (штат Флорида) митинг с призывом остановить третью мировую войну.

"Если вы хотите еще 20 лет бесконечных войн, которые не служат американским интересам, то я не ваш кандидат [на пост президента США]. Сегодня вечером я провожу в Майами митинг "Остановите третью мировую войну", - написал Рамасвами на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее политик заявил, что украинские власти хотят эскалации конфликта, что может привести к третьей мировой войне. Рамасвами выражал мнение, что Вашингтону следует стремиться к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, которое предусматривало бы переход русскоговорящих регионов в состав России и твердый отказ от вступления Киева в НАТО. Рамасвами выразил уверенность в том, что США "погрязли в конфликте на Украине". Он заострил внимание на том, что США уже передали Киеву огромное количество артиллерийских боеприпасов.