Представитель правящей в Молдавии партии опротестовал выборы в городе Оргеев

Сергей Станчу заявил, что в ходе голосования было зафиксировано множество нарушений

КИШИНЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост мэра города Оргеев от правящей в Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС) Сергей Станчу опротестовал результаты выборов, которые он проиграл в первом туре оппозиционеру Татьяне Кочиу. Соответствующее обращение в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Станчу опубликовал в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Требуем признать недействительными результаты выборов, состоявшихся 5 ноября 2023 года в городе Оргеев. <…> Нами зафиксировано множество нарушений, о которых мы проинформировали полицию и ЦИК. У нас достаточно доказательств и аргументов для того, чтобы этот кандидат был снят с выборов", - написал на своей странице Станчу. По предварительным данным ЦИК, Кочиу одержала победу в первом туре, получив 57% голосов, Станчу занял второе место с результатом 17%.

Кочиу выразила поддержку оппозиционная партия "Шанс", которая ранее была обвинена в угрозе национальной безопасности и снята с выборов за два дня до голосования. Эта партия пользуется поддержкой бывших членов оппозиционной партии "Шор", которая ранее была признана незаконной, а ее представителям было запрещено участвовать в выборах. Во вторник Окружная избирательная комиссия города Бельцы на основании жалоб конкурентов сняла с выборов прошедшею во второй тур Арину Коршикову, которой также выразила поддержку партия "Шанс". После этого в Бельцах прошел стихийный митинг.

Прошедшая кампания была достаточно сложной для оппозиции, так как во время ее проведения в стране были запрещены шесть телеканалов, предоставлявших площадку для оппозиционных сил, также были заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и других. Действия молдавских властей осудила миссия наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которая назвала санкции в отношении партий и СМИ чрезмерными, а также заявила о вмешательстве правительства в выборы.

Местные эксперты обращают внимание, что выборы стали "холодным душем" для ПДС, которой выразили поддержку лишь чуть более четверти молдавских избирателей. Они считают, что контролирующая парламент, правительство, правоохранительные органы и Центральную избирательную комиссию партия будет ужесточать борьбу с оппозицией перед выборами президента в 2024 году или попытается отменить их.