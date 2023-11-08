Токаев заявил, что регулярные встречи с Путиным отражают высокую наполненность отношений

Президент Казахстана подчеркнул, что точка зрения лидера РФ на глобальные и региональные процессы "во многом определяет характер ситуации в современном мире"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что регулярность его встреч с российским коллегой Владимиром Путиным свидетельствует о высокой содержательности отношений между двумя странами.

"Наши встречи с Владимиром Владимировичем Путиным носят регулярный характер, - сказал он в интервью газете "Известия". - Это весьма наглядно иллюстрирует высокий уровень содержательного наполнения отношений между Казахстаном и Россией. Будь то двусторонние контакты либо многосторонние переговоры в рамках интеграционных объединений, нам всегда есть что обсудить".

Токаев отметил, что "президента России отличает высокая информированность и компетентность, его точка зрения на глобальные и региональные процессы во многом определяет характер ситуации в современном мире".

По словам казахстанского лидера, "важными особенностями казахстанско-российского диалога являются конструктивность и нацеленность на взаимоприемлемый результат". "Мы всегда стараемся принимать во внимание позицию российских партнеров, а они - учитывать наше мнение", - подчеркнул он.

Договоренности в рамках ШОС

Также Токаев сообщил, что Казахстан вместе с Россией работает над договоренностями на среднесрочную перспективу в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сферах энергетики, экономики, экологии и правоохранительной деятельности.

"Наши страны объединили усилия в работе над дальнейшим совершенствованием деятельности ШОС и ее основных органов, а также в подготовке стратегических документов организации на среднесрочную перспективу в сферах энергетики, экономики, правоохранительной деятельности и экологии", - сказал он.

Токаев дал интервью в преддверии официального визита в Казахстан президента РФ Владимира Путина. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, визит состоится 9 ноября.