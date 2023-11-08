В Лондоне не стали запрещать протесты пропалестинских активистов в День перемирия

Глава городской полиции Марк Роули отметил, что имеющихся данных относительно возможности серьезных беспорядков в ближайшие выходные недостаточно для запрета протестов

ЛОНДОН, 8 ноября. /ТАСС/. Акция в поддержку Палестины, несмотря на негодование британского правительства, состоится в Лондоне 11 ноября, когда отмечается годовщина Компьенского перемирия, ознаменовавшего окончание Первой мировой войны. Об этом сообщил глава лондонской полиции Марк Роули.

"В настоящее время имеющихся у нас данных относительно возможности серьезных беспорядков в ближайшие выходные недостаточно для того, чтобы запретить [протесты], - сказал он. - Если в ближайшие дни ситуация изменится и будет реальная угроза серьезных беспорядков, то мы обратимся к главе МВД [Суэлле Браверман]". Роули указал, что сотрудники правоохранительных органов "сделают все, что в их силах, чтобы гарантировать, что протесты и демонстрации пройдут без нарушений".

"В законе не прописан механизм запрета статичных собраний людей. В нем есть положения, которые позволяют нам вводить ограничения для того, чтобы снизить риск насилия и беспорядков. В крайних случаях, когда никакая другая тактика не работает, марши и протесты могут быть запрещены. Многие призывали нас воспользоваться этими полномочиями, чтобы запретить запланированный на субботу марш Кампании по солидарности с Палестиной. Однако такие полномочия используются невероятно редко, их применение должно базироваться на данных, предполагающих наличие реальной угрозы серьезных беспорядков и невозможность обеспечить [безопасность] мероприятия", - заявил глава лондонской полиции.

Роули напомнил, что последний раз проведение протестной акции в Великобритании было запрещено более 10 лет назад. В 2011 году занимавшая на тот момент пост главы МВД Соединенного Королевства Тереза Мэй не позволила организовать марш ультраправой организации "Лига английской обороны" по соображениям безопасности.

Призывы к запрету

3 ноября замглавы МВД Великобритании Том Тугендхат рассказал, что обратился к Роули и мэру Лондона Садику Хану с просьбой запретить запланированную на 11 ноября протестную акцию в поддержку Палестины, поскольку это "не самое подходящее время" для подобного мероприятия. Позднее премьер-министр Риши Сунак назвал эти планы "провокационными и неуважительными". Критически об акции высказывалась и Браверман, которая опасается, что в ходе протестов будут повреждения монументы в память о павших солдатах. Именно глава МВД может запретить проведение демонстраций, однако для этого сперва необходимо получить соответствующую рекомендацию от руководителя Скотленд-Ярда.

Организаторы акции в свою очередь сообщили, что массовое шествие 11 ноября начнется в Гайд-парке и завершится у посольства США: таким образом, марш пройдет вдали от Кенотафа - символического надгробного памятника павшим солдатам в центре Лондона. При этом сама акция начнется уже после 11:00 (14:00 мск), когда в стране будет объявлена общенациональная минута молчания. В течение последних трех недель каждую субботу в протестах в поддержку Палестины принимали участие до 100 тыс. жителей Лондона.

Памятные мероприятия

Согласно данным британского парламента, в Первой мировой войне погибли около 880 тыс. военнослужащих королевства. Война завершилась в 11-м часу 11-го дня 11-го месяца 1918 года подписанием Компьенского перемирия. С тех пор 11 ноября называется в Великобритании Днем перемирия.

В ближайшее воскресенье к 11 ноября в стране традиционно отмечается День поминовения - в этот день в 1919 году король Георг V своим указом установил день памяти жертв Первой мировой войны, или, как ее чаще именуют в Соединенном Королевстве, Великой войны. Каждый год в День поминовения у Кенотафа проходит памятная церемония с участием премьер-министра и короля Великобритании, а также бывших глав правительств и других видных политических деятелей. Кроме того, в этот день проходит парад с участием британских ветеранов и родственников павших солдат.

Во вторник телеканал Sky News сообщил, что вандалы в Рочдейле на северо-западе Англии оставили на кенотафе в этом городе граффити с надписью "Свободу Палестине". Двое подростков были задержаны полицией. После инцидента правоохранительные органы Рочдейла установили дежурство у памятника.