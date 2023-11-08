Токаев назвал русский язык консолидирующим фактором на пространстве СНГ

Русский язык также является действенным инструментом развития региональной кооперации, сотрудничества и доверия, отметил президент Казахстана

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Русский язык выступает в роли консолидирующего фактора на пространстве СНГ и способствует поддержанию дружественных отношений между странами Содружества. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Известия".

"Думаю, сегодня никто не сможет отрицать, что именно русский язык, являющийся одним из официальных языков ООН и имеющий статус международного языка, выступает серьезным консолидирующим фактором поддержания дружественных отношений между нашими государствами, действенным инструментом развития региональной кооперации, сотрудничества и доверия", - сказал он.