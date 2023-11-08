Байден примет президента Индонезии в Белом доме 13 ноября

Встреча президента США с индонезийским коллегой запланирована в преддверии саммита АТЭС

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден встретится с индонезийским коллегой Джоко Видодо в Белом доме 13 ноября. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент Джо Байден примет президента Индонезии Джоко Видодо и проведет двустороннюю встречу в Белом доме 13 ноября", - указано в сообщении. Отмечается, что встреча будет приурочена к 75-летней годовщине сотрудничества двух стран.

Президенты, как ожидается, обсудят возможности развития сотрудничества в сфере энергетического перехода, укрепление мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также поддержание основополагающей роли в нем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Встреча президентов состоится в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско (штат Калифорния) 15-17 ноября.