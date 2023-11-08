Токаев заявил, что формирование многополярного мира идет болезненно

Президент Казахстана выразил надежду на то, что "благоразумие и кооперация возобладают над блоковым мышлением и эгоизмом"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Процесс формирования многополярного мира проходит болезненно, на этом фоне есть беспокойство по поводу безопасного существования государств и континентов. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Известия".

"Как мы видим, формирование архитектуры современного многополярного мира идет чрезвычайно болезненно. <...> Мы являемся свидетелями беспрецедентной геополитической фрагментации и социально-экономической поляризации. Происходит трансформация политики и экономики на глобальном и региональном уровнях. Все это вызывает обеспокоенность по поводу безопасного существования государств и континентов", - сказал он.

В то же время Токаев верит, что "благоразумие и кооперация возобладают над блоковым мышлением и эгоизмом". "В конечном счете глобальное сообщество придет к состоянию "долгосрочного устойчивого мира". Для его достижения, очевидно, требуется выполнение двух условий - это готовность к взаимным уступкам и строгая приверженность нормам международного права", - отметил президент Казахстана.

По словам Токаева, любые противоречия нужно решать в соответствии с нормам и принципами Устава ООН. "Для создания гармоничной мировой экономики страны глобального Юга и глобального Севера должны прийти к общему знаменателю на основе принципов взаимного доверия, уважения интересов, а также многостороннего сотрудничества. Центральную роль в этом сложном процессе должна играть ООН. В настоящее время она остается единственной безальтернативной глобальной организацией, объединяющей все человечество", - продолжил он.

При этом лидер Казахстана подчеркнул, что блоковость и геополитическая фрагментация подрывают роль ООН в мире, а сама она нуждается в реформировании, в том числе за счет расширения состава Совета Безопасности ООН. "Малые и средние страны исторически несли ответственность за международную стабильность, создавая мосты между великими державами. Важно, чтобы голоса таких государств в рамках Совета Безопасности звучали все более весомо и играли значимую роль в обеспечении мира и безопасности", - сказал Токаев.