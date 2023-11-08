Белый дом не подтвердил уведомление Байдена о возможной базе КНР в Омане

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, американская администрация с самого начала своей работы учитывала "тот факт, что КНР пытается расширить влияние за рубежом различными способами"

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Белый дом не подтвердил сведения западной печати о том, что помощники проинформировали президента США Джо Байдена о возможности появления в Омане китайской военной базы.

"Я не в состоянии подтвердить достоверность этих сообщений", - заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя во вторник на регулярном брифинге для журналистов публикацию информационного агентства Bloomberg о якобы существующей возможности появления военной базы КНР в Омане.

По словам Кирби, нынешняя американская администрация с самого начала своей работы учитывала "тот факт, что КНР пытается расширить влияние за рубежом различными способами - военными, дипломатическими, экономическими". "И мы напряженно работаем по дипломатическим каналам, с использованием дипломатических средств, чтобы заниматься вызовом, который представляет собой их стремление расширить влияние", - сказал представитель Белого дома.