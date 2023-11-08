СМИ: на юге Ливана более 20 селений подверглись ударам ВВС Израиля

Одна из ракет попала в дом, где проживали сирийские беженцы, передает телеканал Al Jadeed

БЕЙРУТ, 8 ноября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС атаковали южные районы Ливана после нападения боевиков шиитской милиции "Хезболлах" на Голанские высоты.

Как сообщил телеканал Al Jadeed, ударам подверглись свыше 20 населенных пунктов. Одна из выпущенных ракет попала в трехэтажный дом в селении Ятер, где проживали сирийские беженцы, среди них есть пострадавшие. В результате налета имеются разрушения в Бейт-Лифе, Кафре, Мирвахейне и Эль-Кузахе в пограничном округе Бинт-Джбейль.

Средства противовоздушной обороны шиитской милиции пытались нанести удар по одному из израильских самолетов, выпустив ракету "земля - воздух". Видеозапись запуска ракеты по воздушной цели появилась в Telegram-канале "Хезболлах".

ВВС Израиля совершили рейды вглубь Ливана, они были замечены в небе над районами Захрани, Адлюн и Нусария под Сайдой (40 км от Бейрута). Во вторник израильские истребители пролетели над Бейрутом и долиной Бекаа на востоке страны. Удары были нанесены по военной базе "Хезболлах" в Арамте в 20 км от границы.

Артиллерия Армии обороны Израиля вела вечером во вторник обстрел приграничного селения Эд-Духейра, по которому было выпущено 15 снарядов.