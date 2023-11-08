Делегация РФ в СПЧ ООН заявила, что мировое сообщество должно оказать помощь Буркина-Фасо

Дипломаты отметили непростую ситуацию с правами человека, связанную с возросшей террористической активностью в северных и восточных частях страны

ЖЕНЕВА, 8 ноября. /ТАСС/. Мировое сообщество должно помочь Буркина-Фасо в преодолении проблем в гуманитарной сфере и сфере безопасности. Об этом заявил представитель российской делегации Илья Бармин на проходящей в Женеве 44-й сессии Рабочей группы Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Российская Федерация исходит из того, что в нынешней ситуации международному сообществу необходимо действенно помогать властям Буркина-Фасо в преодолении острых гуманитарных проблем и проблем в сфере безопасности", - сказал дипломат на заседании Рабочей группы, посвященном рассмотрению положения с правами человека в африканском государстве в рамках процедуры Универсального периодического обзора.

"Отмечаем непростую ситуацию с правами человека, которая связана с возросшей террористической активностью в северных и восточных частях страны, а также нерешенными внутренними социально-экономическими проблемами, - продолжил Бармин. - Отмечаем, что несмотря на все трудности, правительство Буркина-Фасо делает все от него зависящее для стабилизации положения и выполнения своих обязательств в области соблюдения прав человека".

Россия рекомендовала Буркина-Фасо "обеспечить защиту прав уязвимых групп населения, в частности, женщин, детей, инвалидов, людей пожилого возраста, представителей этнических меньшинств". В Москве ожидают, что эта страна продолжит принимать меры, направленные на исправление ситуации в работе судебной и пенитенциарной систем. Рекомендовано также "выделить необходимые ресурсы для реализации национального плана действий по образованию в области прав человека" и продолжить реализацию "дорожной карты" по оказанию помощи жертвам терроризма.