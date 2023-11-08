Al Jazeera: в Газе 18 больниц вынуждены были прекратить работу

Ситуация в госпиталях анклава катастрофическая, подчеркнул источник телеканала

РАБАТ, 8 ноября. /ТАСС/. 18 больниц были вынуждены прекратить работу в секторе Газа, который подвергается интенсивным обстрелам израильской армии. Об этом катарскому телеканалу Al Jazeera сообщили в управлении больниц палестинского анклава.

"В секторе Газа прекратили работу 18 больниц, в том числе 8 государственных. Ситуация в больницах сектора Газа катастрофическая, ее невозможно описать, особенно в северных районах [анклава]", - отметил источник телеканала.

"Больницы в северной части сектора Газа страдают от нехватки лекарств, продуктов питания, топлива", - сказал он.