7 ноября, 22:33
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: в Газе 18 больниц вынуждены были прекратить работу

AP Photo/ Abdul Qader Sabbah
© AP Photo/ Abdul Qader Sabbah

Ситуация в госпиталях анклава катастрофическая, подчеркнул источник телеканала

РАБАТ, 8 ноября. /ТАСС/. 18 больниц были вынуждены прекратить работу в секторе Газа, который подвергается интенсивным обстрелам израильской армии. Об этом катарскому телеканалу Al Jazeera сообщили в управлении больниц палестинского анклава.

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"В секторе Газа прекратили работу 18 больниц, в том числе 8 государственных. Ситуация в больницах сектора Газа катастрофическая, ее невозможно описать, особенно в северных районах [анклава]", - отметил источник телеканала.

"Больницы в северной части сектора Газа страдают от нехватки лекарств, продуктов питания, топлива", - сказал он. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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