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Палестино-израильский конфликт

Харрис в разговоре с Герцогом подчеркнула важность защиты гражданского населения

Вице-президент США также напомнила о необходимости дальнейшего расширения поставок гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис в телефонном разговоре с президентом Израиля Ицхаком Герцогом подчеркнула важность защиты жизни гражданского населения и соблюдения норм международного гуманитарного права. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Белого дома.

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"Вице-президент подчеркнула важность защиты жизней гражданского населения и соблюдения норм международного гуманитарного права. Она напомнила о необходимости дальнейшего расширения поставок жизненно необходимой гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе", - говорится в сообщении.

Вице-президент США "подтвердила свою поддержку права Израиля защищать своих граждан и бороться с терроризмом после атаки ХАМАС", а также подчеркнула, что она и президент США Джо Байден сосредоточены на "освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС".

Харрис подчеркнула "важность создания условий для достижения прочного и устойчивого мира и безопасности, обеспечивающих равные условия безопасности, процветания и свободы для израильтян и палестинцев", - говорится в сообщении.

Кроме того, вице-президент США отметила необходимость укрепления стабильности и безопасности на Западном берегу. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильХаррис, КамалаГерцог, Ицхак
© Информационное агентство ТАСС
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