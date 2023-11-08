БАПОР сообщило о гибели 89 своих сотрудников в секторе Газа с 7 октября

По меньшей мере 26 были ранены, добавили в агентстве

ЖЕНЕВА, 8 ноября. /ТАСС/. Не менее 89 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли в секторе Газа с 7 октября. Об этом говорится в сообщении организации в социальной сети X (ранее Twitter).

"За один месяц 89 коллег из БАПОР были убиты, по меньшей мере 26 были ранены в секторе Газа", - отмечается в сообщении. "Нам будет очень не хватать наших коллег, и они не будут забыты", - говорится в нем.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору, а также отдельным районам Ливана и Сирии. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что еврейское государство расширяет масштабы наземной военной операции в секторе Газа.