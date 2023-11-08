Госдеп счел неуместным сравнивать ситуацию в секторе Газа с геноцидом в других местах

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США следят "за развитием ситуации и изучают факты по мере их поступления"

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает неуместным сравнивать ситуацию в секторе Газа со странами, где власти США объявили о геноциде, признает этот термин неподходящим для палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

На фоне обострения ближневосточного конфликта его спросили, на основании каких доводов американские власти принимают решение о геноциде в той или иной стране, являются ли такие действия администрации США политической риторикой. "Это, безусловно, не политическая риторика. <...> У нас есть строгий процесс оценки того, считается ли что-то геноцидом или нет, и это справедливо для любой страны, где может рассматриваться такая ситуация. Это не тот термин, который мы использовали для оценки и применительно к нынешнему конфликту [на Ближнем Востоке]", - ответил дипломат.

По его словам, США следят "за развитием ситуации и изучают факты по мере их поступления". "Ситуация продолжает оставаться невероятно сложной и запутанной, но важно помнить, что [палестинское радикальное движение] ХАМАС несет ответственность за развязывание этой войны. Они привели эту войну в Газу", - сказал Пател. Он назвал неуместным сравнение ситуации в секторе Газа с "геноцидами", о которых Вашингтон объявлял в других странах. "Эти обстоятельства совершенно и абсолютно не похожи. И подобное сравнение, откровенно говоря, крайне неуместно", - добавил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Пател добавил, что США пристально следят за вопросами обеспечения безопасности мирных жителей сектора Газа и за дополнительными мерами, которые в связи с этим должен принимать Израиль. "Мы напрямую обсуждали с израильским правительством необходимость проведения различий между террористами ХАМАС и палестинскими мирными жителями. Это то, о чем госсекретарь [США Энтони Блинкен] напрямую говорил во время своих поездок [в регион]. Мы заявили, что считаем, что [у Израиля] есть обязательства, которые могут быть приняты дополнительно в отношении более эффективной защиты мирных жителей. И мы пристально следим за тем, чтобы они выполнялись", - отметил дипломат. Госдепартамент сообщал, что Блинкен передавал израильским властям информацию об этих мерах, но не стал их обнародовать.

Ранее Пател рассказал, что администрация Соединенных Штатов пока не начала рассмотрение вопроса о том, являются ли действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он отметил, что "никто в администрации [президента США Джо Байдена] не оправдывает убийство мирных жителей" в секторе Газа. По мнению официального представителя правящей турецкой Партии справедливости и развития Омера Челика, военные преступления, которые Израиль совершает в Газе, сравнимы с геноцидом в Сребренице (в бывшей Югославии) в 1990-х годах.