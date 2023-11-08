В Палестине назвали недостаточными призывы США к паузе в конфликте в секторе Газа

Палестинский премьер Мухаммед Штайе также выступил за увеличение объемов гуманитарной помощи жителям анклава

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Призывы властей США к обеспечению паузы в конфликте в секторе Газа являются недостаточными. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе.

"США призывают к паузе в боевых действиях, но этого недостаточно, - подчеркнул премьер-министр. - Нынешняя ситуация крайне разрушительна. Происходит систематическое убийство людей. Раненые не могут попасть в больницу, в больницах нет медикаментов. Этому положению дел необходимо положить конец".

Штайе также выступил за увеличение объемов гуманитарной помощи, заявив, что "для доставки жителям сектора Газа достаточного количества продовольствия и питьевой воды необходимо 500 грузовиков в день".